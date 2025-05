Lite in famiglia degenera a Portici, 15enne distrugge la casa con un’ascia e minaccia i genitori: arrestato

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Una lite in famiglia, tra due genitori esasperati e il figlio adolescente, è degenerata a Portici, nella provincia di Napoli: il minorenne, che ha 15 anni, ha infatti distrutto la casa armato di ascia, per poi minacciare i genitori. I carabinieri, su segnalazione del 112, sono intervenuti nell'abitazione e hanno ricostruito quanto accaduto, arrestando il 15enne, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e porto e detenzione di arma bianca.

I militari dell'Arma, nel corso dell'intervento, hanno ricostruito quanto accaduto: il padre del ragazzo, sospettando che questi avesse problemi di droga, lo ha sottoposto a un test delle urine, risultato positivo agli oppiacei. Il padre rimprovera il figlio, che va su tutte le furie: va nel capanno degli attrezzi in giardino, prende un'ascia e danneggia le pareti esterne della casa, distruggendo le vetrate delle grate. Il padre si barrica in casa e il ragazzo lo minaccia di morte; la madre, intanto, tenta di placarlo, ma è tutto inutile. Il 15enne manda in frantumi le finestre a mani nude, aggredisce i genitori e infine scappa, scavalcando il muro di recinzione dell'abitazione.

I carabinieri, dopo aver sequestrato l'ascia, avviano le indagini per rintracciare il minore, che viene raggiunto in pochi minuti in via IV Novembre, nei pressi della stazione della Circumvesuviana Portici-Bellavista. Il 15enne è stato così arrestato dai militari dell'Arma e portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.