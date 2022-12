Latitante da 1 anno, stava per salire su un treno per la Germania: arrestato in stazione a Napoli Alla Stazione Centrale di Napoli, i carabinieri hanno arrestato Antonio Pugliese, 44 anni, evaso dai domiciliari nel dicembre del 2021 e da allora latitante.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sembrava essere sparito nel nulla, e così è stato per un lungo anno, circa 365 giorni in cui ha fatto perdere le sue tracce: la fuga di Antonio Pugliese, 44 anni, latitante dal dicembre del 2021, è finita qualche giorno fa alla Stazione Centrale di Napoli, dove è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri partenopei del Nucleo Investigativo. Il 44enne aveva già acquistato il biglietto per un treno diretto a Monaco di Baviera, in Germania, è stata per salire a bordo del convoglio – che sarebbe partito di lì a qualche minuto – quando i militari dell'Arma lo hanno fermato.

Sui documenti Pugliese aveva la foto del fratello

Quando i carabinieri lo hanno bloccato e gli hanno chiesto i documenti, Pugliese non si è scomposto: ha mostrato la carta d'identità ma la foto – per quanto ci fosse una somiglianza – non era la sua, bensì quella del fratello, che il 44enne utilizzava probabilmente nella speranza di eludere i controlli.

L'uomo era evaso dai domiciliari un anno fa

Il 44enne, di origini calabresi, è stato così arrestato dai militari dell'Arma: nel dicembre del 2021, Pugliese aveva violato gli arresti domiciliari, rendendosi così irreperibile per circa un anno. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale: dovrà scontare 4 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per rapina aggravata, porto abusivo di armi ed evasione dagli arresti domiciliari.