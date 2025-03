L’allarme di De Luca: “Le donne torneranno chiuse in cucina in casa: troppi passi indietro sui diritti”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

"Stiamo facendo dei passi indietro sul piano dei diritti e della sicurezza delle donne. Avevamo immaginato di aver fatto grandi conquiste, stiamo tornando indietro. Fra poco vi manderanno di nuovo a chiudervi nelle cucine delle case". A lanciare l'allarme è il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dal palco di piazza del Plebiscito, dove oggi, davanti a decine di migliaia di studenti, è andato in scena il concerto gratuito "Bella Così", in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

De Luca: "Su diritti donne troppi passi indietro"

Un grande evento, organizzato da Scabec e sostenuto dalla Regione, a difesa dei diritti delle donne. All'evento musicale gratuito hanno partecipato grandi artiste, come Anna Tatangelo, Marisa Laurito, Ste, Federica Carta, Chadia Rodiguez. L'evento e il discorso di De Luca sono stati trasmessi in diretta da Piazza del Plebiscito. Per De Luca, "stiamo facendo passi indietro per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza, l'uguaglianza di genere, l'uguaglianza sui posti di lavoro. Su questo tema, le statistiche di oggi ci dicono che c'è un divario del 20% di retribuzioni fra lavoratori maschi e femmine. Non va bene, dobbiamo ancora fare passi in avanti".

"L'8 Marzo non sia solo liturgia"

"Stiamo lavorando per evitare che pure l'8 marzo diventi una liturgia assolutamente inutile – spiega il governatore – Serve maggiore attenzione anche sul piano sanitario, agli screening oncologici. Dobbiamo fare in modo che questa scadenza dell'8 marzo sia un momento di rilancio di valori, di diritti e di senso di responsabilità, altrimenti diventa un'altra cerimonia inutile".

L'ex sindaco di Salerno poi si rivolge anche direttamente ai ragazzi, per i quali, dice, "occorre ricreare un clima di consapevolezza fra i giovani e di mobilizzazione per la pace. Attenzione alle droghe e al consumo di superalcolici, il cui consumo tra le ragazze ha superato quello tra i ragazzi: un dato impressionante".