video suggerito

Concerto gratis a Napoli oggi: a piazza del Plebiscito con Tatangelo e Marisa Laurito per la Giornata della Donna Concerto gratuito in piazza del Plebiscito oggi alle 11 per la Giornata della Donna. Sul palco Anna Tatangelo, Federica Carta, Chadia Rodiguez, Ste e Marisa Laurito. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il concerto Bella Così a piazza del Plebiscito (a sinistra). Anna Tatangelo (a destra)

Concerto gratuito oggi a Napoli, in piazza del Plebiscito, per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna. Sul palco Anna Tatangelo, Federica Carta, Chadia Rodiguez, Ste e Marisa Laurito. Migliaia di studenti da tutte le scuole della Campania si sono già radunati da questa mattina, venerdì 7 marzo 2025, nella piazza del centro storico per partecipare all'evento, dal titolo "Bella Così", che prende il via alle ore 11. Il flash mob studentesco è sostenuto e promosso da Regione Campania e attuato da Scabec Spa.

Nel corso dell’evento, diverse migliaia di studenti provenienti dalle scuole di secondo grado della Campania danzeranno e manifesteranno al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all'empowerment femminile e all’uguaglianza di genere. La musica, linguaggio universale capace di coinvolgere e sensibilizzare, sarà la protagonista dell’intera giornata.

Il concerto gratis in piazza del Plebiscito con Tatangelo

Dopo il Flash Mob, infatti, il palco di Piazza del Plebiscito ospiterà le esibizioni di alcune artiste del panorama musicale nazionale. A scaldare il pubblico le performance di Federica Carta: Cantautrice sensibile e raffinata che ha conquistato la platea di ragazzi con la sua voce intensa e dei testi che spesso affrontano tematiche di inclusione e rispetto; l’evento deve infatti il nome al suo brano di successo “Bella Così”, toccante canzone interpretata con Chadia Rodriguez che celebra la bellezza dell’unicità e l’importanza dell’accettazione di sé, temi perfettamente in linea con i valori condivisi nel corso della manifestazione. Ste: Artista emergente dal sound fresco e moderno, interprete casertana di origini nigeriane che porta avanti con la sua musica messaggi di autenticità e libertà, dando voce alle nuove generazioni. Anna Tatangelo: Artista dal grande talento e carisma che da anni usa la sua musica per sensibilizzare su temi sociali, sostenendo con determinazione i diritti delle donne.

Tre artiste, tre voci femminili potenti che hanno scelto di scendere al fianco di tante altre donne per diffondere, attraverso la musica, un messaggio di forza, rispetto e consapevolezza. Sul palco di “Bella Così” anche Marisa Laurito che ha scelto di schierarsi con i giovani nella lotta alle discriminazioni di genere. La giornata verrà conclusa dall’intervento del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.