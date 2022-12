L’albero di Natale all’uncinetto: oltre 1.400 mattonelle tessute a mano a Boscotrecase, Napoli Lana recuperata da 60 famiglie del Napoletano contribuisce a creare l’installazione natalizia collocata in una piazza del comune della provincia partenopea.

A cura di Redazione Napoli

L'albero di Natale all'uncinetto più grande della Campania è a Boscotrecase, nel Vesuviano: 9 metri di altezza per una struttura costituita da piastrelle di lana recuperate da 60 famiglie della zona che hanno realizzato 1.463 coloratissime mattonelle di tessuto. "L'albero del riciclo", è visibile in piazza Matteotti nel popoloso comune in provincia di Napoli, opera frutto “di lavoro, passione e sacrificio” di un’intera comunità, come spiegano i promotori.

Il comitato cittadino di Boscotrecase ha anche realizzato il presepe a grandezza naturale autoprodotto con tutto materiale di scarto, recuperato e trasformato. «La capanna di Nazareth, la Sacra famiglia, i pastori e gli animali tutti a grandezza naturale e rigorosamente reinventati a partire da materiali usati, contribuiranno a ricreare l’atmosfera natalizia col Presepe del riciclo, più grande di tutta la Campania».