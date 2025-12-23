La storia del bimbo orfano che vendeva i suoi disegni per un regalo alla sorellina commuove Napoli: tante offerte d’aiuto

Il bimbo coi due carabinieri

Decine di offerte a Napoli per aiutare il bimbo di 11 anni, orfano di mamma, che vendeva i suoi disegni in strada per comprare un regalo di Natale alla sorellina. Il bimbo, che si era allontanato da casa approfittando d un momento di distrazione del papà, era stato ritrovato dai carabinieri che lo hanno aiutato, comprando un dono per i due fratellini, e lo hanno riconsegnato al genitore. Quest'ultimo nel frattempo si era già precipitato in caserma disperato per ritrovarlo. La sua storia, avvenuta a Mugnano, comune della provincia di Napoli, ha commosso tantissime persone. E alla stazione dei carabinieri di Mugnano, guidata dal Capitano Stefano Russo, a quanto apprende Fanpage.it, sono arrivate anche offerte di aiuto e di sostegno, mosse da spirito caritatevole, per comprare i regali di Natale al bimbo.

Addirittura, telefonate dal Vomero, il quartiere collinare di Napoli, di persone che hanno offerto una donazione in favore del minore. Ma spetterà al papà la decisione se accettare o meno. La storia è quella da spezzare il cuore: il bimbo ha perso la mamma e vive con un fratello maggiore e con la sorellina di 3 anni. Il bimbo, non ritenendosi meritevole di ricevere soldi, perché il suo profitto scolastico non era soddisfacente, non se la sentiva di chiedere i soldi al papà per i regali di Natale e aveva deciso di vendere dei suoi disegni e dei giochi per comprare un regalo per la sorellina. La storia ha intenerito anche i carabinieri che lo hanno trovato, che poi hanno comprato a loro spese dei giochi sia per lui che per la sorellina.

Una gara di solidarietà che prosegue a valanga anche sui social, dove sono in tanti a chiedere di poter aiutare il bimbo. "Fatemi sapere chi è il bambino che gli compro quello che vuole…", scrive un utente su Facebook. "Come si può fare per sapere dove vivono questi bimbi? – aggiunge un'altra utente – Mi piacerebbe poter inviare qualche regalo…". "Se dovesse fare altri disegni sarò il primo a comprarli – si legge ancora in un altro commento – se qualcuno lo dovesse conoscere mi contatti…Buon Natale Piccolo". Dello stesso tenore un altro post: "Vorrei comprargli tutti i disegni, affinché i suoi sforzi siano ripagati e possa lui stesso fare un regalo alla sorellina se lo desidera".

"Aiutatelo questo bambino a realizzare il sogno di Natale", recita uno dei tanti appelli. "Se fossero tutti come questo ragazzino non ci sarebbero baby gang ragazzi di 13 anni …. Un bello schiaffo morale a tutta Questa nuova gioventù che ha perduto i valori". "Ecco il vero spirito di Natale", argomenta un utente. Mentre un altro commenta: "Il regalo più bello che si possa fare a Natale è donare a chi veramente non ha nulla".

Tanti i commenti positivi anche per elogiare l'operato dell'Arma. "Onore al Arma dei Carabinieri. Nei secoli fedele… – si legge in un post – questi carabinieri impersonificano lo spirito del arma da Salvo D'Aquisto in poi". "Gesto che mostra la grande umiltà, determinazione e i valori che ha questo ragazzino…ha avuto una mamma che ha trasmesso bene…molto difficile al giorno d'oggi".