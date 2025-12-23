Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni in strada per comprare regalo di Natale alla sorellina

Bimbo di 11 anni orfano di mamma vende i suoi disegni in strada per comprare un regalo di Natale alla sorellina. Il piccolo si era allontanato da casa, approfittando di un momento di distrazione del papà, che nel frattempo si era precipitato dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Non andava molto bene a scuola e per questo aveva avuto timore a chiedere dei soldi al papà per il regalo di Natale. Da lì, l'idea di uscire di casa e vendere i suoi disegni in strada. Ma il piccolo è stato aiutato dai carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione dei commercianti che l'avevano visto da solo in strada. I militari dell'Arma lo hanno rassicurato e riconsegnato alla famiglia e poi hanno anche comprato dei regali sia per lui che per la sorellina. La storia arriva da Mugnano di Napoli, comune dell'area nord della provincia partenopea.

Il bambino, secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi allontanato da casa, si era posizionato davanti ad un negozio di giocattoli, dove aveva iniziato a vendere libri e disegni realizzati da lui per comprare un regalo di Natale alla sorellina. La sua presenza, però, non è passata inosservata al responsabile dell'attività commerciale, che avendolo visto da solo e preoccupatosi, ha allertato le autorità. Sul posto sono arrivati i carabinieri, come detto, che data la delicatezza della situazione, hanno agito con tatto, avvicinando il piccolo senza farlo spaventare.

Il racconto del bimbo: "Volevo comprare un regalo di Natale alla mia sorellina"

Il bimbo ha spiegato ai carabinieri di essersi allontanato da casa con un obiettivo semplice e commovente: raccogliere qualche euro per comprare un regalo di Natale alla sua sorellina di tre anni. Un gesto nato dal senso di responsabilità e dall’amore per la famiglia, in un momento di fragilità personale segnato anche dalla perdita prematura della madre. Il piccolo dice di non andare bene a scuola e quindi non se l’è sentita di chiedere a suo papà dei soldi.

Nel frattempo il papà del piccolo era già nella caserma dei carabinieri. Voleva denunciare la scomparsa del figlio che si era allontanato in un momento di distrazione. L’uomo ha raggiunto subito la pattuglia, visibilmente sollevato nel ritrovare il figlio in buone condizioni. Ricostruita la vicenda, i Carabinieri, colpiti dalla storia e dallo spirito del piccolo, hanno deciso spontaneamente di acquistare di tasca propria un regalo per lui e uno per la sorellina. La mattinata si è trasformata così in un momento di gioia inattesa. Successivamente, il bambino ha trascorso un po’ di tempo in caserma insieme ai militari, tra sorrisi e serenità, prima di fare ritorno a casa con il padre. L’uomo, visibilmente emozionato, ha acconsentito a scattare alcune foto ricordo. Alessio è stato riaffidato al genitore in ottime condizioni di salute.