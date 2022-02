La paziente oncologica in attesa di una Tac: “Esame sbloccato dopo la lettera a Fanpage” Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Rosalia, la donna che si era rivolta a Fanpage.it dopo che a causa del blocco dei fondi per la sanità non avrebbe potuto sostenere una Tac/Pet prima di aprile. Ad interessarsi del suo caso il consigliere regionale Pasquale Di Fenza: venerdì la donna ha ricevuto l’esame previsto e ha voluto ringraziare tutti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rosalia, la paziente oncologica che si era rivolta a Fanpage.it con una lettera, si è sottoposta ad una Tac/Pet lo scorso venerdì 18 febbraio. Lo ha spiegato la stessa Rosalia, scrivendo una nuova lettera in cui ringrazia il consigliere regionale Pasquale di Fenza, che dopo la lettera aveva contattato Fanpage.it per mettersi in contatto con la donna. Rosalia aveva spiegato che, a causa del blocco dei fondi per le visite convenzionate, avrebbe dovuto attendere aprile per una Tac/Pet, che nel caso dei pazienti oncologici è un esame non procrastinabile. Ma per fortuna la vicenda ha avuto un esisto positivo, come ha spiegato lei stessa.

La lettera di Rosalia: "Grazie a tutti"

"Lo scorso 11 febbraio mandai una lettera a Fanpage.it dove raccontavo la mia storia, comune purtroppo a tanti di noi purtroppo, e voglio ringraziare tutti per avermi sostenuta. Tra i tantissimi lettori della mia lettera, c'è stato anche Francesco Di Fenza, che si è indignato dalla situazione e ha fatto leggere la mia lettera a suo padre (Pasquale Di Fenza, consigliere regionale della Campania, ndr) chiedendo di aiutarmi, e cosi è stato", ha spiegato Rosalia, "il 18 febbraio ho eseguito quel benedetto esame in convezione, e io lo ringrazio veramente di cuore! Ma vorrei che ci fossero più persone così in giro, per le tante Rosalia in giro per il mondo, perché ne siamo veramente in tanti, purtroppo. Io ho trovato il mio salvatore ma gli altri? I fondi per la diagnostica non vanno toccati! Le persone che hanno problemi non dovrebbero rivolgersi ai social, ma dovrebbero fare il proprio percorso medico in tranquillità", ha concluso Rosalia.

Di Fenza: "Ora rifaremo la delibera sui fondi"

Anche il consigliere Pasquale Di Fenza ha commentato la vicenda a Fanpage.it, spiegando che "mio figlio mi ha fatto leggere questa lettera, dicendomi come fosse possibile che nessuno potesse fare nulla", ha raccontato. "Tra l'altro la signora è della provincia di Caserta, non appartiene al mio comprensorio elettorale, quindi non va vista come una strumentalizzazione della cosa. La situazione sui fondi è quella che conosciamo", ha aggiunto ancora Di Fenza, "la delibera sarà rifatta e sono propenso anzi anche ad un Cup regionale, perché voglio che queste situazioni diventino solo un episodio isolato".