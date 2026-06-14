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Ischia, salvata una tartaruga Caretta-Caretta alla deriva: trasferita a Portici

L’esemplare trasferito d’urgenza al Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici.
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A cura di Leonardo Pugliese
La tartaruga Caretta–Caretta in difficoltà a Ischia
La tartaruga Caretta–Caretta in difficoltà a Ischia

Una tartaruga marina Caretta caretta in evidente difficoltà è stata soccorsa nelle acque di Ischia , nei pressi del Castello Aragonese, e trasferita d’urgenza al Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici. L’esemplare, una giovane femmina di circa 30 chilogrammi, era gravemente debilitato e presentava segni di trauma, oltre a una marcata presenza di parassiti esterni ed epibionti.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione giunta alla Direzione Marittima di Napoli, che ha coordinato le operazioni di recupero. In mare è intervenuto il battello GC B154 dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Ischia, con il supporto dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. Determinante anche il contributo di un diportista, che ha mantenuto la tartaruga costantemente a vista, consentendo ai soccorritori di raggiungerla rapidamente e recuperarla ancora in vita.

Dopo il recupero, l’animale è stato trasportato al porto di Monte di Procida, dove sono stati portati i primi soccorsi. È quindi partita la staffetta per il trasferimento al centro specializzato di Portici. Alle operazioni hanno partecipato personale della Guardia Costiera, dell’Area Marina Protetta e i volontari di ENPA e dell’Associazione Elsa. La tartaruga è ora sottoposta ad approfondimenti diagnostici per accertare le cause delle sue condizioni, definire la prognosi e impostare il percorso di cura e riabilitazione.

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