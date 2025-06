video suggerito

Ischia, chiuso ristorante ai Maronti dopo la rissa: attività sospesa per 7 giorni Scatta la chiusura per il ristorante di Barano d'Ischia dove a metà maggio c'era stata una rissa con 4 feriti e 6 denunciati; il locale è stato sospeso per sette giorni.

A cura di Nico Falco

Dovrà restare chiuso per una settimana il ristorante della spiaggia dei Maronti, sull'isola di Ischia, dove, a metà maggio, c'era stata una rissa con 4 feriti e che aveva portato alla denuncia per sei persone, di età compresa tra i 22 e i 35 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Napoli, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, e nasce a seguito della richiesta inoltrata dai carabinieri, che erano intervenuti e avevano successivamente identificato i coinvolti.

L'episodio che ha portato alla chiusura temporanea del ristorante del comune di Barano d'Ischia risale alla notte tra il 17 e il 18 maggio scorsi. Nella circostanza la rissa sarebbe scattata per motivi riconducibili ad una banale discussione tra i presenti e aveva coinvolto numerose persone; quattro erano rimaste ferite e per loro si era reso necessario il trasporto in ospedale, dove erano state stilate prognosi tra i 15 e i 30 giorni. Le indagini erano state svolte dai militari della Compagnia di Ischia, che per l'identificazione dei coinvolti avevano esaminato anche le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza.

Si era così arrivati all'identità dei sei, residenti a Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli, tutti denunciati per rissa e lesioni personali, e che erano stati proposti per il Dacur, il cosiddetto Daspo urbano; l'unico residente a Napoli era stato segnalato anche per l'applicazione del foglio di via obbligatorio da tutti i comuni dell'isola di Ischia. I militari avevano infine avviato anche la segnalazione per procedere alla sospensione dell'attività del ristorante ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.