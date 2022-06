Furgone travolge persone e scappa a Napoli, 3 feriti all’Ospedale del Mare: mezzo ricercato Un furgone ha investito, in pochi minuti, tre persone tra Volla e Cercola (Napoli); i feriti sono all’Ospedale del Mare, il mezzo è ricercato. Lo stesso mezzo avrebbe investito altre 4 persone.

Tre persone sono state investite, sembrerebbe dallo stesso furgone, tra la zona orientale di Napoli e l'immediata provincia: arrivate al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, una di loro ha raccontato di essere stata travolta tra le strade di Volla e altre due a Cercola; le loro condizioni non sono gravi. Sono in corso indagini dei carabinieri, che sono attivamente alla ricerca del furgone indicato dalle vittime; il mezzo si è dato alla fuga, non è stato fermato ma è attivamente ricercato, si sarebbe trattato di investimenti volontari.

In questi minuti i militari dell'Arma stanno cercando di individuare il furgone e di ricostruire il suo percorso, sulla scorta delle testimonianze raccolte e anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza pubblica.

Nelle stesse ore, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ci sarebbero stati altri investimenti, anche questi con modalità simili e avvenuti tutti intorno alle 13 di oggi, 17 giugno: i feriti tra l'Ospedale del Mare e altri ospedali cittadini sarebbero in totale sette (di cui alcuni gravi e in pericolo di vita), e tutti avrebbero raccontato la stessa versione, dicendo di essere stati travolti tra la provincia e il quartiere di Ponticelli da un un furgone di colore bianco che si sarebbe scagliato sulle vittime deliberatamente. In tutti i casi, dopo l'investimento, il conducente del furgone sarebbe scappato.

