Inferno all’Arenaccia, incendio distrugge il supermercato Sigma. Natale rovinato per 30 famiglie Notte di paura nel quartiere Arenaccia a Napoli, per l’incendio sviluppatosi nel deposito di un noto supermercato in via Colonnello Carlo Lahalle.

A cura di Redazione Napoli

Va in fumo il supermercato "Sigma" di via Colonnello Carlo Lahalle all'Arenaccia, al civico 3. Si tratta di uno dei più frequentati e noti esercizi commerciali della zona. A quanto si apprende l'incendio, partito dal deposito, non avrebbe origine dolosa, ma indagini sono in corso per chiarirne la natura. Nelle operazioni sono impegnati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, con quelli della compagnia Stella e della stazione Borgoloreto.

Il rogo nel market ha determinato lo sgombero, intorno alla mezzanotte di ieri, di almeno quattro palazzine per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento e ai carabinieri di circoscrivere l'area in una zona sempre trafficatissima poiché asse di collegamento con la Tangenziale di corso Malta e, dall'altra parte, con Capodichino.

Ora sono in corso verifiche sulla staticità delle abitazioni circostanti. Natale dunque rovinato per tante persone: almeno 30 famiglie potranno tornare a casa solo a conclusione dei controlli sulla sicurezza degli edifici. Complicate e delicate a causa dei numeroso focolai anche le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel deposito del supermercato che sono durate praticamente fino alle 8 di oggi, 24 dicembre. Motivo: la forte presenza di materiale plastico e imballaggi. Attivata anche la protezione civile del Comune per aiutare famiglie eventualmente in difficoltà.