Incidente Tangenziale di Napoli, scontro tra furgoni sotto la galleria Vomero: ci sono feriti, 3 km di code

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, dove due furgoni, per cause ancora da accertare, si sono scontrati violentemente. Ci sarebbero feriti, a quanto apprende Fanpage.it. Lo scontro è avvenuto sotto la Galleria Vomero, in direzione Pozzuoli. Si registrano lunghe code di auto, per oltre 3 km. Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 5 ottobre 2024. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, gli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli, e i vigili del fuoco.

Traffico in tilt a Napoli, 3 km di code verso Pozzuoli. Disagi per lo sciopero

Una mattinata di caos a Napoli per quanto riguarda la viabilità, con molte auto costrette a lasciare la Tangenziale per evitare attese lunghissime e alcuni quartieri, come il Vomero, letteralmente paralizzati. A peggiorare la situazione del traffico in città anche la concomitanza dello sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici proclamato dal sindacato Orsa. Alle ore 11,35 di questa mattina erano ferme la metro Linea 1 e 6 e la Funicolare di Mergellina, mentre i bus camminavano a singhiozzo. Funzionanti, invece, le Funicolari Centrale e Montesanto. L'adesione sui mezzi di superficie è stata del 20 per cento circa. Sulle linee Eav, ferme le linee Flegree, mentre sulla Vesuviana soppresso l'85% delle corse.

Stanotte incidente grave a Secondigliano

Stanotte, un altro incidente grave si è registrato a Secondigliano, dove due auto si sono scontrate, feriti 6 ragazzi a bordo, una giovane di 19 anni è morta per le lesioni riportate nell'impatto. L'incidente è avvenuto attorno all'una di notte poco distante da piazza Ciro Esposito dove si stava svolgendo il concerto Red Bull con Geolier. Secondo le prime ricostruzioni, i giovani tornavano dal pub dove avevano mangiato un panino.