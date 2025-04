video suggerito

Scontro auto-moto a Napoli, tre feriti: ragazzo rischia la gamba. Incidente a Rione Traiano Incidente stradale a Rione Traiano: 3 feriti. Indaga la Polizia Locale. Il giovane trasportato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni sono poi migliorate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra auto e moto al Rione Traiano. Nell'impatto, molto violento, sono rimaste ferite tre persone. Tra queste anche il ragazzo che era a bordo dello scooter, che ha riportato ferite gravi in particolare alla gamba. Tanto che, in un primo momento, si è temuto che potesse perdere l'arto. Il giovane è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 che l'ha trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, però, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbero poi migliorate ed il codice di intervento è stato derubricato da rosso a giallo. Anche il rischio di perdere la gamba, inizialmente ventilato, è così rientrato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Incidente stradale a Rione Traiano, indaga la Polizia Locale

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, del reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Enco Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 14 aprile 2025, a Rione Traiano, nella zona occidentale di Napoli, tra Soccavo e Fuorigrotta. Nello scontro, come detto, sono rimaste coinvolte una auto e una moto. Nel complesso, 3 persone, ma, come detto, non ci sarebbero feriti gravi, per fortuna.