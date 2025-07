Incidente sull’Asse Mediano, auto contro tir: morto un uomo, grave la moglie

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, all’altezza dello svincolo di Frattamaggiore: l’uomo è morto in ospedale, mentre la moglie è ricoverata in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, sull'Asse Mediano: il bilancio è di un uomo morto, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita. Stando a una prima ricostruzione, la vittima, un uomo di 77 anni le cui generalità non sono ancora note, stava guidando la sua auto sull'Asse Mediano SS87 quando, giunto all'altezza dello svincolo di Frattamaggiore, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un tir.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al 77enne e alla moglie, una donna di 76 anni che si trovava in auto con lui. I due coniugi sono stati trasportati al Pronto Soccorso del più vicino ospedale: l'uomo, purtroppo, è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate, mentre la donna è ricoverata in prognosi riservata, in gravi condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto – che come detto risulta ancora poco chiara – e a individuare eventuali responsabilità nell'incidente.