in foto: Immagine di repertorio

Traffico intenso, vere e proprie code, si segnalano sulla Tangenziale di Napoli. A causa di un incidente, infatti, lunghe code si segnalano tra le uscite di Capodichino e Corso Malta, in direzione Pozzuoli. Non è ancora nota la natura dell'incidente, né se questo abbia avuto conseguenze per le persone coinvolte. Lo scontro ha però avuto forti ripercussioni sulla viabilità, provocando lunghe code in direzione della città flegrea. Dall'altro alto, sull'altro senso di marcia, causa traffico intenso, si segnalano forti rallentamenti tra Capodimonte e Corso Malta. Una giornata da dimenticare, per ora, per chi si sposta in automobile e deve raggiungere soprattutto le zone centrali del capoluogo campano.

Non va meglio, purtroppo, a coloro che oggi a Napoli hanno scelto i mezzi pubblici, in particolar modo la Linea 1 della metropolitana cittadina. Come ha reso noto Anm, l'azienda che gestisce la metro, a partire da questa mattina, dalle 8.30 circa, la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Dante-Garibaldi: il centro della città, compresa la zona della Stazione Centrale, snodo fondamentale per i viaggiatori, non è dunque servito questa mattina dalla Linea 1. Il disservizio è dovuto, da quanto si apprende, al guasto di tre convogli. La circolazione limitata alla tratta Piscionola-Dante e gli ingressi contingentati per contenere il numero di persone sulle banchine al fine di evitare assembramenti causa pandemia di Coronavirus, questa mattina hanno creato lunghe code all'esterno delle stazioni della Linea 1, contribuendo a creare il problema degli assembramenti di persone, piuttosto che risolverlo.