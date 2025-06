Incidente stradale fra due scooter a Caivano: morto 34enne , grave l’altro motociclista

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Tragico incidente nella notte in via Guglielmo Marconi. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un altro scooterista. L’impatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto tra i due mezzi a due ruote, per cause ancora da accertare.

Ferito gravemente il 22enne alla guida dell’altro motociclo, trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La salma del 34enne è stata sottoposta a sequestro per consentire l’esame autoptico.