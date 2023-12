Incidente ad Ischia, muore un 53enne a bordo del suo scooter Tragico incidente a Ischia, un 53enne è morto in sella al suo scooter: avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero e poi sull’asfalto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è morto ad Ischia in un incidente avvenuto mentre era in sella al proprio scooter: la vittima, Gaetano Sportiello, 53 anni ed originario della vicina Casamicciola, è stato trovato da alcuni automobilisti lungo la via Borbonica, la lunga strada che da Forio d'Ischia porta alla parte alta di Lacco Ameno. Tutto lascerebbe credere che abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo, ma sui motivi per ora è mistero: solo dopo le indagini delle forze dell'ordine si potrà avere maggiore certezza sulle cause dell'incidente che hanno portato al decesso del 53enne.

A trovare il corpo privo di vita dell'uomo alcuni automobilisti che transitavano lungo via Borbonica: il 53enne era a terra, in una pozza di sangue con accanto il proprio scooter sull'asfalto. Dai primissimi accertamenti sembrerebbe che il mezzo sia finito contro un albero e poi per terra, con Sportiello che sarebbe così rimasto ferito in maniera mortale: sul posto sono arrivati in poco tempo i soccorritori del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non è stato possibile fare altro se non constatarne l'avvenuto decesso. Non è escluso che a causare l'incidente possa essere stato un improvviso malore del 53enne mentre era alla guida del proprio veicolo a due ruote. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi: probabile che nelle prossime ore possa essere anche decisa l'autopsia sul corpo dell'uomo, per meglio chiarire cosa sia accaduto in un tratto di strada come quello della via Borbonica, arteria tristemente nota sull'isola anche per il frequente numero di incidenti che si verificano lungo la stessa.