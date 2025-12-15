Incidente a Pozzuoli: morto il 16enne Vincenzo Sepe, grave l’amico di 17 anni

Il 16enne vittima dell’incidente stradale a Pozzuoli (Napoli) è Vincenzo Sepe, di Marano; grave l’amico che era in scooter con lui: i due si sono scontrati con un’automobile.

Vincenzo Sepe, il 16enne morto nell’incidente a Pozzuoli (Napoli)

Si chiamava Vincenzo Sepe, ed era originario di Mugnano ma abitava a Marano, nella provincia di Napoli, il 16enne morto questa mattina in un incidente stradale a Pozzuoli, mentre andava a scuola in scooter; il ragazzo che era con lui, di un anno più grande, residente a Bacoli, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata per varie ferite e una lesione grave al femore.

I due ragazzi sono entrambi studenti dell'istituto "Vilfredo Paredo" di Arco Felice, frazione di Pozzuoli; l'incidente è avvenuto in via Fasano, all'altezza della rotatoria; per cause che restano da accertare il loro scooter si è schiantato contro una Fiat 500 guidata da un uomo residente a Quarto. L'impatto è stato molto violento: Sepe è stato sbalzato sul parabrezza dell'automobile e poi a terra. È con tutta probabilità morto sul colpo, nonostante, come l'altro ragazzo, indossasse il casco protettivo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Per il 16enne non è stato possibile fare nulla; il 17enne è stato caricato d'urgenza nell'ambulanza, subito ripartita alla volta del Santa Maria delle Grazie: le sue condizioni restano gravi. In ospedale, per accertamenti, è stato accompagnato anche il conducente dell'automobile.

I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e la Procura ha disposto l'autopsia sulla salma di Sepe, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Le indagini sull'incidente sono affidate alla Polizia Locale di Pozzuoli, che questa mattina si è occupata dei primi rilievi volti a chiarire la dinamica e stabilire le responsabilità.