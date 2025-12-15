Incidente tra scooter e auto a Pozzuoli: morto un ragazzo di 16 anni, grave l’amico, stavano andando a scuola

I due ragazzi si trovavano a bordo dello scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Il 16enne è morto sul posto, mentre l’amico, 17enne, è ricoverato gravemente in ospedale.

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: un ragazzo di 16 anni – originario di Marano, le cui generalità non sono ancora note – è morto in seguito allo scontro tra uno scooter e un'automobile. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 16enne si trovava in sella a uno scooter in compagnia di un amico, un ragazzo di 17 anni, diretti verso l'istituto scolastico verso il quale studiavano: in via Fasano, nei pressi della rotatoria, il mezzo a due ruote, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è però scontrato con un'automobile, una Fiat 500.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo di 16 anni. L'amico che si trovava anch'egli a bordo dello scooter, invece, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie: da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sarebbero gravi; in ospedale, per gli accertamenti del caso, è stato trasportato anche il conducente dell'automobile coinvolta nell'incidente.

Disposta l'autopsia sulla salma del 16enne

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pozzuoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Come da prassi in casi del genere, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma del 16enne è stata posta sotto sequestro: nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, che fornirà elementi utili a ricostruire l'incidente.