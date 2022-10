Incendio in un’abitazione nel Napoletano: morto un uomo, salvati moglie e figlio La tragedia questa mattina a Marigliano, nella provincia di Napoli: la vittima è Angelo Sepe, 82 anni; la moglie e il figlio, che si trovavano al piano di sopra, sono stati tratti in salvo.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia questa mattina a Marigliano, nella provincia di Napoli, dove un uomo è purtroppo deceduto nell'incendio che è divampato nella sua abitazione. Il rogo ha interessato una palazzina di due piani che sorge al civico numero 32 di via XI Settembre: sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i carabinieri: quando i pompieri sono entrati nell'abitazione posta al primo piano della palazzina, però, hanno trovato il corpo esanime di Angelo Sepe, 82 anni; l'uomo è poi purtroppo deceduto durante il trasporto in ospedale, probabilmente a causa del troppo fumo inalato.

Al primo piano si trovava anche la moglie della vittima, una donna di 81 anni, che è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco; anche il figlio dei due, un uomo di 54 anni che abita al piano superiore della palazzina, è stato salvato dai pompieri. Sia la donna che il figlio sono in buone condizioni di salute. Sul luogo della tragedia è arrivata anche l'Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto la restituzione della salma ai famigliari, che potranno così procedere con i funerali. Secondo una prima ricostruzione dell'incendio, le fiamme sembrerebbero essere state generate da un corto circuito; la palazzina di due piani, dopo una verifica effettuata dai vigili del fuoco, non sembrerebbe aver riportato danni strutturali.