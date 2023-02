Incendio a Saviano, distrutto il carro di Carnevale dedicato a Raffaella Carrà Distrutto uno dei carri allegorici del Carnevale di Saviano in un incendio divampato di notte in un capannone; sull’accaduto indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Il bozzetto del carro del Carnevale di Saviano distrutto

Un carro allegorico, preparato per i festeggiamenti del Carnevale di Saviano, è stato distrutto da un incendio divampato in un capannone di via Santa Rita, nella periferia del comune della provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le indagini sono affidate ai carabinieri; non si esclude, per ora, che si sia trattato di un incendio doloso.

Il carro a Saviano (da TikTok)

Il carro allegorico è quello dell'associazione Comitato Via Torre, dedicato a Raffaella Carrà e a volti storici della televisione, il primo ad esibirsi il 12 febbraio secondo la scaletta ufficiale del Carnevale di Saviano, pubblicata sui social e sul sito ufficiale della manifestazione che, ogni anno, richiama nella cittadina del Nolano migliaia di turisti. Sarebbe stato al centro delle serate folk popolari del 17 e del 18 febbraio (in via Santa Rita e in via Torre – parcheggio Mazzocca).

L'intervento dei militari della stazione di Saviano intorno all'1 del mattino; come si vede dalle foto, le fiamme in pochi minuti hanno divorato tutto il carro, è rimasta soltanto la struttura portante. È stato effettuato un sopralluogo nel capannone per stabilire la natura delle fiamme, che per il momento non è stata ancora accertata. Le successive verifiche saranno mirate a chiarire se l'incendio è stato di natura dolosa o se, al contrario, conseguenza di un malfunzionamento dei meccanismi interni del carro allegorico che potrebbero avere causato un corto circuito.

