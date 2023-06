Incendio a Napoli oggi, rogo con colonna di fumo nero in via Mastellone a Ponticelli Incendio in via Mastellone, con enorme colonna di fumo nero. Cilenti (Napoli Libera): “Bisogna intervenire subito”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato questa mattina in via Mastellone a Ponticelli, nell'area orientale di Napoli. A segnalarlo il consigliere comunale Massimo Cilenti (Napoli Libera): "Proprio stamane i cittadini di Ponticelli sono stati tristi spettatori di un rogo presumibilmente tossico a Via Mastellone. L’area di circa 16mila metri quadri è oggetto di sversamenti abusivi di rifiuti che poi vengono bruciati, creando pericolo per i cittadini residenti. Pertanto mi trovo di nuovo a sollecitare, dopo la Commissione ambiente di ieri, interventi immediati per impedire con dissuasori l’accesso dei mezzi all’area; ritengo, inoltre, che la giunta debba attivare con i servizi comunali una rapida programmazione della bonifica di Via Mastellone, in passato sede di un insediamento della comunità Rom e travolta nel 2021 da un devastante incendio, previa la caratterizzazione e rimozione dei numerosi strati di rifiuti giacenti nell’area".

Il tema delle bonifiche in commissione Ambiente

In commissione Ambiente del Comune di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio, si è fatto il punto su tre siti cittadini sui quali è necessario intervenire rapidamente con controlli ambientali e misure di contrasto al degrado, allo sversamento abusivo e all'incendio di rifiuti. Se ne è discusso con l'assessore all'Ambiente e al Verde della città Vincenzo Santagada, con i tecnici comunali e la Polizia Ambientale, e con i rappresentanti dei comitati civici. Sollecitati dal consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) interventi definitivi per risolvere la preoccupante situazione di un'area di circa 16mila metri quadri a Via Mastellone, nel quartiere Ponticelli, già sede in passato di un insediamento della comunità Rom e travolta nel 2021 da un devastante incendio. Oggi l'area è oggetto di sversamenti abusivi di rifiuti che poi vengono bruciati, creando – hanno anche denunciato i rappresentanti del ‘Comitato Via Mastellone' – situazioni di enorme pericolo per i cittadini residenti.

Occorre quanto prima procedere alla bonifica, previa caratterizzazione e rimozione dei numerosi strati di rifiuti giacenti nell'area, ha concluso Cilenti, che nell'immediato ha chiesto misure mirate per impedire almeno l'accesso dei mezzi all'area. Con il ‘Comitato Parco dei Colli' si è invece discusso della complessa situazione della Cava Suarez, nei pressi del Policlinico, anch'essa oggetto di sversamenti abusivi e al centro di un iter amministrativo e di una vicenda processuale ancora in corso che, una volta conclusi, porteranno alla individuazione delle competenze e delle responsabilità per la necessaria bonifica dell'area. Con il ‘Comitato via Dietro la Vigna' la commissione ha infine discusso della degradata situazione dell'ex centro polifunzionale nel Lotto 14/b a Piscinola, un bene di proprietà comunale, da anni in stato abbandono, anche dell'area verde circostante, sul quale l'Amministrazione deve intervenire tempestivamente. L'assessore Santagada ha illustrato il nuovo assetto organizzativo dei servizi dell'ente dedicati alle tematiche ambientali e alla cura del verde cittadino e ha assicurato massima disponibilità a seguire i tre dossier presentati oggi.