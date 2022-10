In Tribunale col coltello, i carabinieri lo scoprono e lui si infila l’arma nella scarpa Un 64enne di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), in Tribunale per la convalida dell’arresto, si è presentato con un coltello; è stato denunciato.

A cura di Nico Falco

foto di archivio

Quando è passato sotto al metal detector il dispositivo ha cominciato a suonare: aveva addosso qualcosa di metallico. E lui non si è perso d'animo: nonostante i carabinieri fossero lì ad un passo, e fosse impossibile che non lo vedessero, con un rapido movimento ha preso il coltello che aveva in tasca e se lo è infilato in una scarpa. Conclusione più che scontata: per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi.

Protagonista un 64enne di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) che tre giorni fa era stato arrestato per atti persecutori nei confronti della moglie e della figlia: il culmine delle vessazioni era arrivato quando aveva speronato l'auto su cui viaggiavano le due donne. Finito in manette, era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento e l'udienza era stata fissata per ieri mattina nel Tribunale di Nola. L'autorità giudiziaria lo aveva convocato libero, senza scorta.

Arrivato in Tribunale, l'uomo ha trovato all'ingresso i carabinieri della stazione di Nola, impegnati per supportare il personale nella vigilanza della struttura. É passato sotto al metal detector, come da prassi per chi entra nella struttura, ed è scattato l'allarme. I carabinieri hanno assistito al maldestro tentativo di nascondere l'arma e poi gli hanno chiesto di togliere le scarpe e di consegnare il coltello. Nemmeno a quel punto il 64enne si è arreso e nonostante fosse stato ormai scoperto, ha tentato l'ultima mossa: sempre davanti ai carabinieri, che non gli staccavano gli occhi di dosso, ha preso il coltello e ha provato a lanciarlo via. L'arma è stata recuperata e il 64enne è stato denunciato. Successivamente, nel corso dell'udienza di convalida, l'arresto per atti persecutori è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari.