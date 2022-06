In Campania saldi estivi dal 3 luglio, l’anno scolastico ricomincia il 13 settembre La Giunta Regionale della Campania ha deciso: via ai saldi estivi il 3 luglio 2022, le scuole riapriranno il 13 settembre. Confermate, dunque, le date del 2021.

A cura di Giuseppe Cozzolino

In Campania i saldi estivi prenderanno il via il 3 luglio, mentre le scuole riapriranno il 13 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale della Campania, nella riunione tenuta quest'oggi con il presidente Vincenzo De Luca e gli assessori preposti. Confermate dunque in entrambi i casi le date del 2021 sia per l'inizio dei saldi estivi sia per quanto riguarda la riapertura degli istituti scolastici regionali.

Saldi estivi dal 3 luglio 2022 in Campania

Dunque il 3 luglio 2022 via ai saldi estivi in tutta la Campania: la medesima data venne scelta lo scorso anno dalla Regione. A partire da questa data, potranno esserci i classici sconti estivi in tutti negozi della Campania: la data "consigliata", a livello nazionale è invece quella del 2 luglio: dunque in Campania si partirà appena 24 ore dopo, come previsto dalle normative che permettono alle singole regioni di spostare (seppur nei limiti) la data esatta. La normativa prevede anche il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti, con multe che vanno da 1.500 euro in su.

In Campania le scuole riaprono il 13 settembre 2022

Per quanto riguarda l'anno scolastico, in Campania scuole aperte dal 13 settembre 2022, anche qua con 24 ore di "differita" rispetto alla data standard del 12 settembre, valida per tutta Italia ma pur sempre con la parola finale che spetta alle singole regioni. Anche in questo caso, confermata la data del 2021, ovvero il 13 settembre. Con la speranza ovviamente che si tratti di un anno scolastico che in netta controtendenza rispetto agli ultimi anni non veda di nuovo complicazioni dovute a Covid e didattica a distanza.