Il treno della Circum si ferma. E alcuni passeggeri prendono le loro auto e portano tutti a destinazione La vicenda, accaduta oggi alla stazione di Pioppiano, a Castellammare, è stata raccontata sulla pagina satirica “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”.

A cura di Valerio Papadia

Come troppo spesso accade, il treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento si è fermato sui binari, alla stazione di Pioppaino, a Castellammare di Stabia, costringendo i tanti passeggeri, che si stavano recando a scuola o a lavoro, ad abbandonare i vagoni e a cambiare i loro piani. Una vicenda che non ha nulla di straordinario, se non fosse per il suo epilogo: in attesa di un autobus sostitutivo che non è mai arrivato, alcuni passeggeri sono tornati a casa, hanno preso le loro automobili e sono tornati in stazione per dare un passaggio anche agli altri sventurati compagni di viaggio e portarli a destinazione, a Sorrento.

La vicenda è stata raccontata da "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", pagina social satirica che spesso e volentieri, però, racconta dei disagi patiti dagli utenti della linea ferroviaria gestita da Eav. "Stamattina, all'alba, arrivo alla stazione di Pioppaino e scopro che i primi treni per Sorrento sono stati soppressi a causa di un guasto sulla linea.

Tutti i viaggiatori del luogo – insegnanti, studenti, operai – dopo aver scoperto il fattaccio si riversano compatti all'esterno della stazione. C'è chi sostiene che, a breve, arriveranno degli autobus sostitutivi, ma parte della folla è restia a fidarsi" viene raccontato sulla pagina, con la solita ironia.

"Ed ecco che, dopo alcuni secondi di confronto tra le parti, si decide di dare il via a un'operazione militare destinata a entrare nei libri di storia: alcuni dei viaggiatori tornano a casa per prendere la propria auto promettendo di tornare a caricare tutti gli altri, non si lascia indietro nessuno, destinazione Sorrento. Passano alcuni minuti e – quando le speranze di rivedere i propri eroi sembrano sparite – vediamo sopraggiungere alcune auto in fila indiana; si fermano, iniziano a caricare i presenti, senza distinzione".

Il racconto si conclude così: "Per un attimo Pioppaino sembra Dunkerque, con l'arrivo all'orizzonte di altri soccorritori automuniti. In pochi secondi l'esterno della stazione viene ripulito, tutti sono stati tratti in salvo, l'Operazione Pioppaino è stata portata a termine con successo. Se la Circumvesuviana mette a dura prova la psiche di noi viaggiatori è anche vero che riesce a esaltare l'incredibile spirito di questo popolo. Tutti insieme, sempre e comunque".