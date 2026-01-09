Il Comune contesta la lottizzazione abusiva al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico 3 Stelle Michelin del Sud

La sala esterna del ristorante Quattro Passi a Nerano

Presunti abusi edilizi sono contestati dal Comune di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, al noto ristorante Quattro Passi a Nerano, della famiglia Mellino, unico ristorante insignito di 3 Stelle Michelin al Sud Italia. Con una ordinanza datata 5 gennaio 2026, l'amministrazione di Massa Lubrense – attualmente affidata al commissario prefettizio – dispone la repressione di reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva al complesso dei Quattro Passi, che oltre al ristorante ospita anche un relais con camere. La delibera del Comune arriva al termine di sopralluoghi esperiti in loco, tra cui quello dello scorso ottobre, eseguito di concerto con la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Secondo il Comune di Massa Lubrense, nel complesso dei Quattro Passi è stata compiuta una "complessa, imponente e devastante" operazione immobiliare che ha cambiato la destinazione d'uso dell'area da agricola a ricettiva di lusso (con suite, ristorante, case residenziali, cantina, cunicoli “Ipogei”, percorsi, pista interpoderale, piscina e incrementi volumetrici massivi). Come precisa il Comune nell'ordinanza, inoltre, la rilevanza internazionale del ristorane e i numerosi riconoscimenti gastronomici ottenuti "non costituiscono presupposti giuridici" per non adempire ai vincoli di tutela territoriale.

Il Comune chiede la remissione in ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Dal canto suo, la proprietà del ristorante Quattro Passi – che ora è inattivo causa chiusura stagionale – ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso al Tar della Campania o 120 giorni per presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato.