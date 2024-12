video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Centro Commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata. Foto / Irgen Re

Il Centro Commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata apre sabato 14 dicembre: c'è l'okay del comune oplontino. Dopo settimane di attese e rinvii, è dunque arrivato il momento dell'apertura dei battenti per uno dei centri commerciali più grandi di tutto il Meridione d'Italia. A tagliare il nastro e accogliere il pubblico ci saranno le autorità locali insieme a Paolo Negri, amministratore delegato di IrgenRE e proprietario della struttura. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10, mentre l’apertura dei punti vendita alle ore 10.30.

I lavori iniziati pochi giorni prima del lockdown

Fin dalla prima pietra, il Centro Commerciale Maximall "Pompeii" di Torre Annunziata, annunciato ufficialmente nel gennaio 2020, sembrò nascere sotto il segno della sfortuna. I lavori, infatti, si fermarono praticamente subito complice la pandemia di Covid di febbraio-marzo 2020, scoppiata pochi giorni dopo l'apertura dei cantieri. Lavori che poi continuarono a rilento, ma la prevista apertura per fine 2021 slittò già tra fine 2022 e marzo 2023. Tra zone rosse e una pandemia che di fatto fino al 2022 non ha dato quasi tregua all'Italia, sono passati altri mesi tra lavori rallentati e continui rinvii sulle ipotesi di apertura.

I problemi delle ultime settimane

Nel corso del 2024, i lavori hanno avuto l'accelerazione necessaria, con l'apertura inizialmente fissata al 28 novembre, con anteprima alla stampa prevista per il giorno prima. Poi, gli ultimi problemi: dall'operaio travolto da una tettoia e finito in ospedale, all'allagamento parziale di alcune zone interne per problemi idraulici, arrivando poi per l'annullamento dell'ordinanza comunale, a cause delle strade non finite, che avrebbe dovuto regolare il traffico proprio in vista dell'inaugurazione. Dopo un primo rinvio dell'apertura al pubblico dal 28 novembre al 7 dicembre, era stato annullato anche l'evento riservato alle autorità e alla stampa per l'inaugurazione del Centro Commerciale nel pomeriggio del 27 dicembre. E da qui la decisione di rinviare "a data da destinarsi" l'apertura del centro, fino ad oggi, mercoledì 12 dicembre, con l'annuncio dell'apertura fissata a sabato 14 dicembre.