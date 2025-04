video suggerito

I centri commerciali aperti il 25 aprile in Campania: elenco e orari Dal Centro Grande Sud al Vulcano Buono, passando per Napoli, Mungnano e Afragola, sono diversi i negozi che rimarranno aperti in Campania per la Liberazione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 25 aprile all'insegna dello shopping, in Campania. Così la festa della Liberazione diventa non solo l'occasione per celebrare la fine dell'occupazione nazi-fascista ma anche un momento per trascorrere delle ore facendo compere. Sono molti, infatti, i centri commerciali e i negozi della regione che hanno deciso di rimanere aperti per permettere ai loro clienti di passare la festività tra vetrine e scaffali. Complice anche il lungo ponte iniziato per le giornate pasquali e che si chiuderà soltanto con la Festa del Lavoro in calendario il prossimo 1° maggio.

Elenco e orari dei centri commerciali aperti in Campania il 25 aprile

A rimanere aperti saranno: a Giugliano il Centro Grande Sud dalle ore 9 alle 21; a Mugnano l'Auchan dalle ore 9 alle 21; a Quarto il Quarto Nuovo dalle ore 9 alle 21; a Nola il Vulcano Buono; ad Afragola il centro Le porte di Napoli dalle ore 9 alle 21 e l'Ikea dalle ore 9 alle 21; a Napoli la Birreria dalle ore 9 alle 21, il Neapolis di via Argine dalle ore 9 alle 21 e il centro commerciale Azzurro di Fuorigrotta; a Pontecagnano il Maximall Salerno, con la galleria aperta dalle ore 9,30 alle 21,30 e l'area food aperta dalle ore 10 alle 23; a Marcianise il Centro Commerciale Campania aperto dalle ore 10 alle 22 e la Reggia dalle ore 10 alle 21.

Gli altri appuntamenti per la Festa della Liberazione in Campania

Aumentano così gli appuntamenti per festeggiare la Liberazione, che nella città di Napoli sono iniziati oggi 24 aprile alle ore 10,30 con l'incontro "Napoli, insieme verso il 25 aprile!" in programma al Teatro Totò. Nella giornata del 25 sarà anche possibile, in tutta Italia, visitare gratis i musei e i parchi archeologici statali che aderiscono all'iniziativa del Ministero della Cultura. Sempre a Napoli rimarranno aperti il Parco archeologico dei Campi Flegrei, il Museo archeologico nazionale, il Museo della ceramica Duca di Martina in villa Floridiana, il Palazzo reale, il Museo "Diego Aragona Pignatelli Cortes", il Museo e real bosco di Capodimonte e la Certosa e il museo di san Martino.