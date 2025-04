video suggerito

Ticket Eav per gli Scavi di Pompei, nuova biglietteria in piazza Garibaldi Firmato tra il Parco archeologico di Pompei, l'Eav e il comune di Torre Annunziata il patto per la promozione di Oplontis e della Grande Pompei.

A cura di Vincenzo Cimmino

I nuovi biglietti Eav "Urbano Napoli" con la villa di Poppea

Nuovi biglietti e nuova biglietteria. Per promuovere il turismo in Campania si fa anche questo. È la scommessa firmata Ente Autonomo Volturno, comune di Torre Annunziata e Parco archeologico di Pompei per rilanciare i siti dell'antica città romana. I nuovi titoli di viaggio vogliono essere la nuova arma per sostenere l'offerta turistica dell'area archeologica di Oplontis. La nuova biglietteria, che invece aprirà le sue porte nella stazione della circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli, vuole essere uno strumento per agevolare l'accesso dei visitatori nei siti di Pompei. Lì, una volta arrivati, i turisti che hanno acquistato in precedenza il biglietto potranno subito entrare senza fare file.

Saranno 10mila i nuovi ticket del circuito "Urbano Napoli" a tema Oplontis, l'area archeologica torrese. Al loro centro la villa di Poppea e lo slogan "Visit Oplontis". "L’idea del ticket con l’immagine", ha dichiarato Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata, "nasce dalla volontà di supportare la promozione dell’area archeologica e intercettare i tantissimi turisti che arrivano sull’area metropolitana di Napoli. Sostenere Oplontis consente anche di allargare l’attenzione sull'intera cittadina. La direzione del parco sta facendo un lavoro straordinario per promuovere l’area archeologica dell’intero territorio vesuviano, la Grande Pompei".

“È un’ottima iniziativa per la battaglia per la Grande Pompei in cui ci affiancano sempre più istituzioni e attori locali", ha aggiunto Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco. "Il Parco punta sul concetto di una Grande Pompei, ovvero di un ampio parco diffuso che connette la città antica di Pompei con le ville suburbane del territorio, cioè Villa di Poppea a Torre Annunziata, Villa Regina a Boscoreale, e le Ville Arianna e San Marco a Castellammare di Stabia“.

"Essere coinvolti in progetti di promozione e valorizzazione dei Comuni che serviamo con il trasporto pubblico", ha commentato Umberto De Gregorio, presidente di Eav, "sottolinea l’apprezzamento delle istituzioni verso l’impegno profuso da EAV. Ancora più importante per noi è la creazione di nuove sinergie con il Parco Archeologico di Pompei che costituisce una nuova opportunità per realizzare una offerta più ampia di servizi rivolti verso l’utenza all’interno della stazione di Garibaldi, punto focale del turismo regionale”.