Maximall Pompeii, l'apertura rinviata al 7 dicembre: "Problemi tecnici" In un comunicato la Irgen RE, società che gestisce il centro commerciale, ha comunicato il rinvio dell'apertura, inizialmente prevista per giovedì 28 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

Era tutto pronto per l'apertura del centro commerciale Maximall Pompeii, a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, annunciato come uno dei centri commerciali più grandi del Sud Italia: l'apertura al pubblico era prevista, infatti, per domani, giovedì 28 novembre. Il tempo è al passato perché, a sorpresa, nelle ultime ore Irgen RE, società che gestisce il Maximall Pompeii, ha comunicato che l'apertura è slittata, rinviata al prossimo 7 dicembre.

È stata proprio la società, in un comunicato, a dare l'annuncio di alcuni problemi tecnici sorti nella giornata di ieri, che hanno determinato il rinvio dell'apertura. "Stamattina la centrale termica, per un problema causato dal soggetto terzo gestore – non imputabile alla Irgen – ha generato una pressione anomala nell'impianto idronico posto a servizio della galleria commerciale e dei negozi causando la rottura di alcuni tratti terminali delle condotte che hanno arrecato allagamenti e danni in galleria ed in alcune unità" si legge nella nota.

"Tale evento – si legge ancora – ci vede costretti, al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti e la sicurezza della galleria per la pubblica incolumità, a dover porre in essere le necessarie attività di rispristino e di verifica di integrità dell'impianto. Ciò nonostante, confermiamo lo svolgimento per domani, 27 novembre 2024, dell'evento di apertura del Maximall Pompeii, che si terrà a porte chiuse in presenza solo delle autorità e degli addetti ai lavori".

Un annuncio che arriva dopo giornate complicate per il Maximall Pompeii, dal momento che, lo scorso 22 novembre, un operaio di 29 anni è rimasto ferito nel crollo di parte della tettoia del nuovo centro commerciale.