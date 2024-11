video suggerito

Apertura Maximall Pompeii, revocato il piano traffico: le nuove strade ancora non terminate L'ordinanza con il piano traffico per l'apertura del Maximall Pompeii di Torre Annunziata doveva partire venerdì 22, ma è stata revocata dal Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Centro Commerciale Maximall di Pompei una volta ultimati i lavori.

Revocata l'ordinanza con il piano traffico per l'apertura del centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, prevista per giovedì 28 novembre. Il Comune oplontino aveva pubblicato l'ordinanza il 15 novembre scorso con i nuovi sensi di marcia, che sarebbero dovuti entrare in vigore in occasione dell'inaugurazione del grande parco tematico commerciale. Un piano di viabilità studiato per alleggerire e favorire la circolazione veicolare in previsione del grande afflusso di pubblico, evitando così il formarsi di ingorghi. Tuttavia, con un nuovo provvedimento di venerdì 22 novembre, l'ordinanza è stata revocata. Il motivo? Alcune nuove strade non sarebbero state ancora pronte, secondo il Municipio, al momento dell'avvio dell'ordinanza previsto per venerdì scorso. Non è escluso che un nuovo piano traffico possa essere emesso nelle prossime ore, con il completamento progressivo dei lavori.

Revocato il piano traffico del Comune di Torre Annunziata

Nell'ordinanza di Polizia Municipale si legge, infatti, che:

a far data del 22.11.2024 la zona circostante il parco tematico in oggetto risulta ancora completamente cantierizzata in particolare: il tratto di nuova realizzazione all’intersezione tra Via Penniniello e Via Settetermini non risulta realizzato; gli estremi della carreggiata di Via Plinio risultano ad oggi completamente picchettati e recintati con reti di colore arancione; la Traversa di Via Penniniello che doveva essere ampliata risulta completamente sterrata e interdetta al traffico veicolare e pedonale con dei new jersey; i marciapiedi di Via Castriota non risultano ancora ultimati e sono picchettati e recintati da reti di colore arancione.

Il vecchio piano di viabilità

Ma cosa prevede la vecchia ordinanza poi revocata? Il dispositivo prevedeva, a partire dalle ore 7 di venerdì 22 novembre:

l'istituzione del senso unico di marcia in via Settetermini, nel tratto compreso tra via Penniniello (tratto di nuova realizzazione) e l’intersezione con via Vittorio Veneto in direzione via Plinio, e l’istituzione di corsie di preselezione per la svolta a destra in via Vittorio Veneto e a sinistra in via Plinio.

Il senso unico di marcia in via Plinio nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Settermini e la rotatoria all’altezza del civico 125 in direzione Pompei.

Il senso unico di marcia in via Plinio nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Penniniello (all’altezza del civico 125 di via Plinio) e il civico 191/A in direzione Torre del Greco, con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Pompei in via Penniniello (altezza ex deposito Eav) e corsie di preselezione.

Il senso unico di marcia in via Plinio nel tratto di strada compreso tra il civico 191/A e la rotatoria di collegamento con via Castriota in direzione Pompei, con corsie di preselezione e il dare precedenza ai veicoli che percorrono la rotonda.

Il senso unico di marcia in via Sant’Alfonso de’ Liguori in direzione piazza imbriani, e del divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli con rimozione forzata.

Il senso unico di marcia in via Penniniello nel tratto compreso tra lo svincolo di Torre Annunziata Sud e via Settetermini, in direzione via Settetermini, con corsie di preselezione per la svolta a destra e a sinistra in via Settermini.

Il senso unico di marcia in via Penniniello (tratto che costeggia l’area Eav) in direzione parco Penniniello, con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Settetermini e con corsie di preselezione per la svolta a sinistra.

Il limite di velocità fissato nel massimo di 30 km/h in via Penniniello.