Cede una parte della tettoia al Maximall Pompei, travolto un operaio di 29 anni Un operaio di 29 anni è stato travolto questa mattina al Centro Commerciale Maximall Pompei di Torre Annunziata dalla caduta di una tettoia: è in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente sul lavoro questa mattina al Centro Commerciale Maximall Pompei di Torre Annunziata: una parte della tettoia ha ceduto travolgendo un operaio di 29 anni. L'uomo, in stato di incoscienza, è stato portato all'Ospedale del Mare di Ponticelli dal personale del 118, per politraumi da schiacciamento. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sequestrata l'area coinvolta all'interno del Centro Commerciale da parte della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un fascicolo d'indagine. Sulla vicenda indagano i carabinieri: sul posto anche personale dell'Asl. Al momento il Centro Commerciale è chiuso al pubblico in vista dell'inaugurazione che si terrà giovedì 28 novembre.

Le condizioni dell'operaio sono considerate gravi: l'episodio è avvenuto questa mattina, ma non è chiaro se possa essere imputabile alle pessime condizioni meteorologiche che si sono abbattute sulla Campania, con forti raffiche di vento e pioggia già da questa notte. Sulla vicenda è chiamata ora a fare chiarezza la Procura di Torre Annunziata, competente per il territorio. L'operaio di 29 anni è all'Ospedale del Mare per politraumi da schiacciamento riportati nell'incidente.