Cade dalla scala mentre ritinteggia parete, operaio morto sul colpo a 54 anni Giuseppe Scarpato, classe 1971, è morto sul colpo, indagini dei carabinieri corso.

A cura di Redazione Napoli

Poco dopo le ore 14 di oggi, sabato 12 aprile, a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano, un uomo di 54 anni è morto dopo una caduta da una scala. Stava tinteggiando un’abitazione in centro. A quanto si apprende il lavoratore, Giuseppe Scarpato, è morto sul colpo.

Indagini in corso per chiarire dinamica. Non si esclude che fosse in nero.