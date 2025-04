video suggerito

Forte vento in Irpinia, cade una lamiera: 86enne in ospedale in codice rosso Un uomo di 86 anni è stato travolto da una lamiera caduta, forse a causa del forte vento, da una abitazione privata: è ricoverato in codice rosso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una lamiera, staccatasi da un tetto forse a causa del forte vento, ha travolto un uomo di 86 anni, che ora è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, con i carabinieri intervenuti per i rilievi e le indagini del caso.

Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile: a Torrioni, in Irpinia, forse a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato la zona, una copertura in lamiera di fattura artigianale presso una privata abitazione è crollata, travolgendo un 86enne del posto. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino in codice rosso. Sul posto intanto sono giunti i carabinieri della stazione di Montefusco per le indagini del caso, mentre i vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dell'area. Tutta la zona è stata transennata.