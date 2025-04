video suggerito

Sub di 54 anni trovato morto in mare tra Ercolano e Torre del Greco. L'ipotesi: travolto da una barca La vittima è Cristoforo Lucia, 54 anni: il cadavere è stato trovato nella serata di ieri con ferite sul corpo. Disposta l'autopsia: si ipotizza che il sub possa essere stato investito da un'imbarcazione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia in mare tra Ercolano e Torre del Greco, nella provincia di Napoli: nella serata di ieri, venerdì 4 aprile, è stato trovato il cadavere di un sub; la vittima è Cristoforo Lucia, 54 anni. Sub esperto, originario di Portici, il 54enne si era immerso nel pomeriggio di ieri: non avendo però più sue notizie, la moglie ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Capitaneria di Porto, che hanno purtroppo rinvenuto il cadavere di Cristoforo Lucia: da quanto si apprende, il corpo presentava alcune ferite, in particolare alla testa, così come dei segni sono stati riscontrati anche sulla muta.

L'ipotesi più plausibile, al momento, è che il sub possa essere stato travolto da una imbarcazione, ma le indagini vanno avanti per fare piena luce sulla vicenda. Proprio al fine di approfondire quanto accaduto a Cristoforo Lucia, la Procura della Repubblica competente ha disposto il sequestro della salma del 54enne, che è stata trasferita in ospedale, dove nei prossimi giorni sarà sottoposta ad autopsia; la Procura ha avviato le opportune indagini per chiarire le cause della morte del sub e accertare eventuali responsabilità.