Il cane anti-droga della polizia scopre droghe e munizioni nascoste davanti al garage Blitz della Polizia in un’area residenziale alla periferia di Pompei: il cane antidroga fa scoprire nascondiglio di stupefacenti e munizioni.

A cura di Nico Falco

La Polizia, durante una operazione antidroga, ha rinvenuto stupefacenti e munizioni in un nascondiglio improvvisato ricavato in un edificio della periferia di Pompei, al confine con Boscoreale, in provincia di Napoli. Per la scoperta del nascondiglio si è rivelato fondamentale il fiuto del cane dell'unità cinofila, che insieme agli agenti ha perlustrato ieri mattina, 30 settembre, il cortile di uno stabile di via Grotta II e la struttura, utilizzata come garage.

Sotto chiave sono finiti 617 grammi di canapa indiana, 254 grammi di hashish e 12 grammi di cocaina; negli stessi nascondigli c'erano anche 12 cartucce di calibri diversi, 2 fondine da pistola e 2 bilancini di precisione. Il tutto è stato rinvenuto in una busta di plastica che era stata abbandonata vicino al muro perimetrale del garage e in un secchiello di plastica nascosto in un bidone condominiale della spazzatura. Con tutta probabilità si trattava della scorta di uno spacciatore, che aveva nascosto droga e munizioni in un'area comune in modo da tenere tutto a portata di mano ma al tempo stesso di non correre rischi in caso di interventi delle forze dell'ordine.

Un ritrovamento analogo era stato fatto pochi giorni fa a Giugliano: dopo aver perquisito l'abitazione di un uomo, e trovato alcune stecche di sigarette di contrabbando, i carabinieri di Pozzuoli avevano controllato un edificio diroccato che si trovava nelle vicinanze. E tra quelle mura avevano trovato un fucile a canne mozze, due pistole (di cui una calibro 7.65 e l'altra a salve e modificata per montare un silenziatore), munizioni e 148 grammi di cocaina già divisa in dosi.