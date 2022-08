I Quartieri Spagnoli liberati da 143 paletti abusivi, rimosse anche transenne e catene illegali Le forze dell’ordine e gli operai di Napoli Servizi hanno liberato le strade che erano occupate illegalmente. Paletti e baracche abbattuti a Scampia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via i paletti di ferro abusivi per la sosta ai Quartieri Spagnoli. Le forze dell'ordine e gli operai della Napoli Servizi hanno messo in atto una vasta operazione di pulizia nel rione del centro storico, tagliando ben 143 paletti illegali e rimuovendo 7 transenne e 30 metri di catene abusive. Installazioni con le quali privati cittadini si erano appropriati di spazi pubblici, di fatto impedendo il transito a tutti gli altri cittadini. L'operazione per ripristinare la legalità è scattata questa mattina.

In campo gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario, gli uomini della Polizia Locale, con il supporto di personale della Napoli Servizi. Gli operatori hanno anche controllato 14 veicoli e contestato 13 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, sosta irregolare, mancata revisione. Due veicoli sono stati rimossi col carroattrezzi poiché parcheggiati in aree di intersezione.

Paletti e baracche abusivi abbattuti a Scampia

Via i paletti abusivi anche a Scampia, dove la Polizia Locale ha fatto eseguire anche il taglio e la rimozione di decine di paletti abusivi fatti installare da ignoti nonché all’abbattimento di alcune baracche abusive utilizzate da ignoti per stipare merce di ogni tipo. All’interno di una di queste gli agenti hanno rinvenuto una Fiat 500 risultata oggetto di un recentissimo furto, rimettendola nella disponibilità dell’avente diritto.

Gli Agenti delle Unità Operative Scampia e Affari Generali e del Reparto Veicoli Abbandonati, unitamente alle pattuglie motorizzate dei Nibbio della Questura Centrale, sono intervenuti nel Rione Don Guanella, nel Rione Monterosa e nel Rione San Gaetano, al sequestro di 41 veicoli (36 autovetture e 5 motoveicoli).