Giuliano Sangiorgi canta “Quando”: commovente omaggio a Pino Daniele al Teatro Augusteo Durante il concerto al Teatro Augusteo di Napoli, il cantautore pugliese ha omaggiato Pino Daniele cantando “Quando” insieme al pubblico presente.

A cura di Valerio Papadia

Bagno di folla per i Negramaro e il loro "Unplugged European Tour 2022" durante le due date napoletane, andate in scena il 22 e il 23 ottobre al Teatro Augusteo, nel cuore della città. Proprio ieri sera, durante l'ultima esibizione, il leader della band salentina, il cantautore Giuliano Sangiorgi, ha voluto omaggiare un grande interprete della canzone napoletana – e non solo – vale a dire il compianto Pino Daniele: il frontman dei Negramaro si è infatti prodotto in una commovente versione, chitarra e voce, di una delle canzoni più note e amate di Pino, ovvero "Quando", brano del 1991 contenuto nell'album "Sotto ‘o sole".

Il video è molto emozionante: il pubblico, che affolla il teatro partenopeo, canta insieme a Sangiorgi, sventolando nell'aria i cellulari con i flash accesi, per creare atmosfera. L'esibizione si conclude con una ovazione del pubblico, mentre Sangiorgi si alza, ringrazia e salita tutti i suoi fan, prima di accomiatarsi.

È stato proprio il cantautore pugliese, attraverso la sua pagina Instagram, a condividere l'emozionante video: "Solo per dirvi… grazie Napoli, per queste due lune piene, pienissime tanto che esplode il cuore!!!" ha scritto Sangiorgi a corredo delle immagini. Tantissimi i like e i commenti al video; tra questi c'è anche quello di Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele, che ha scritto: "La tua voce e la ‘sua' all'unisono". La Sciabarrasi ha poi pubblicato un altro commento sotto al video nel quale ha semplicemente inserito l'emoticon di un cuore.