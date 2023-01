Giovane precipita dal padiglione del Cardarelli, morto sul colpo Tragedia nell’ospedale Cardarelli di Napoli: un ragazzo è morto sul colpo dopo essere precipitato dal padiglione D. Sul posto i carabinieri per le indagini.

A cura di Nico Falco

Un giovane è precipitato oggi, 2 gennaio, dal padiglione D dell'ospedale Cardarelli, nel centro di Napoli; inutili i tentativi di soccorso: l'impatto, dopo un volo di alcune decine di metri, lo ha ucciso sul colpo. È accaduto poco dopo le 18, sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Arenella per le indagini del caso.

A quanto si apprende, il giovane non era un ricoverato dell'ospedale; secondo alcune informazioni, non ancora ufficialmente confermate, sarebbe uno studente. I militari stanno in queste ore ascoltando alcuni testimoni e familiari del ragazzo per ricostruire la dinamica; non si esclude alcuna ipotesi, ma quella ritenuta allo stato maggiormente verosimile sarebbe quella del suicidio.