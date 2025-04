video suggerito

Furto alle poste di via Argine a Napoli: svuotati bancomat e casseforti, i ladri sono entrati dal bagno Il furto è stato messo a segno nella notte: si tratta del secondo grosso colpo in un ufficio postale a Napoli, a distanza di un mese esatto da quello messo a segno in corso Meridionale.

A cura di Valerio Papadia

A distanza di un mese esatto dal colpo da mezzo milione di euro messo a segno alle poste del corso Meridionale, un altro ufficio postale a Napoli è stato svaligiato: nella notte ladri hanno svaligiato le poste che sorgono al civico 422 di via Argine, a Ponticelli, periferia orientale della città. Sono stati i dipendenti che questa mattina hanno aperto l'ufficio postale ad accorgersi del furto: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggioreale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Stando a quanto accertato dai militari dell'Arma in fase di indagine, i malviventi sono entrati all'interno dell'ufficio rimuovendo una grata del bagno posteriore e hanno svuotato bancomat e casseforti: il bottino non è ancora stato quantificato ma, come in occasione del furto dello scorso 2 marzo al corso Meridionale, si prospetta ingente.

Un mese fa il furto all'ufficio in corso Meridionale

Il colpo in via Argine, come detto, arriva a un mese esatto di distanza da quello in corso Meridionale. Il 2 marzo scorso, infatti, ignoti entrarono di notte nel grande ufficio postale che sorge sulla strada che costeggia la Stazione Centrale di Napoli, portando via circa 500mila euro. Il furto, oltre al danno economico, ha provocato anche numerosi disagi all'utenza: l'ufficio postale, difatti, è chiuso da allora.