È di mezzo milione di euro il bottino del colpo alle poste al Corso Meridionale a Napoli Il bottino del colpo messo a segno questa notte all'ufficio postale in Corso Meridionale, nel centro di Napoli, è stato quantificato: circa 500mila euro in contanti.

A cura di Valerio Papadia

Le stime, seppur provvisorie, parlavano già di centinaia di migliaia di euro. E infatti è stato quantificato il bottino del colpo messo a segno questa notte all'interno dell'ufficio postale al Corso Meridionale, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, uno dei più grandi della zona: i malviventi hanno portato via mezzo milione, circa 500mila euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che questa mattina sono intervenuti nell'ufficio postale, ispezionato anche dai militari della Scientifica dell'Arma; acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Alle poste in Corso Meridionale in azione una "banda del buco"

I malviventi sono entrati in azione durante il fine settimana appena trascorso, quando l'ufficio postale è chiuso al pubblico: ancora da stabilire il momento esatto. Dopo essere penetrati all'interno, i ladri hanno praticato un foro nella parete e sono entrati nel caveau dell'ufficio postale, portando via l'ingente somma di contanti e facendo perdere le proprie tracce attraverso lo stesso cunicolo utilizzato per entrare. Il furto è avvenuto a inizio mese, non a caso: è il momento in cui si distribuiscono le pensioni, dunque sapevano che nel caveau ci sarebbe stata una grande disponibilità di contanti.