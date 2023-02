Fucile in faccia per prendergli lo scooter, 17enne rapinato nel Napoletano Un 17enne è stato rapinato dello scooter a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli); i criminali, in due, lo hanno minacciato con un fucile. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lo hanno affiancato in scooter mentre era a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, e gli hanno intimato di fermarsi e di scendere dal veicolo. A rendere più incisive quelle parole, la canna di un fucile puntata contro. È successo nella tarda serata di ieri in via Libertà, vittima un 17enne di Cercola.

Subito dopo la rapina, avvenuta poco prima della mezzanotte, il ragazzo è riuscito a contattare i carabinieri tramite il 112, sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale che hanno avviato le indagini. I due criminali, secondo quanto riferito dal giovane, avrebbero agito a volto coperto e con l'arma tra le mani e una volta preso l'altro scooter si sarebbero rapidamente allontanati. Al vaglio degli investigatori la possibilità che le fasi della rapina possano essere state riprese da telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze.

A Ponticelli bloccano la strada per rapinare un automobilista

Nella notte precedente, quella tra tra il 2 e il 3 febbraio, un automobilista è stato rapinato in via Sambuco, a Ponticelli, Napoli Est. Quel raid è stato ripreso in un video, ripreso da uno degli edifici vicini e finito poi sui social: nelle immagini si vede il ragazzo che percorre la strada che costeggia il rione Conocal ed è costretto a fermarsi perché sulla carreggiata c'è un cassonetto della spazzatura.

Si tratta di una imboscata: appena rallenta, in cinque si lanciano sulla carreggiata e, puntando una pistola, lo obbligano a uscire dall'abitacolo e a consegnare il veicolo e i soldi che ha in tasca. Su quell'episodio sono in corso indagini della Polizia di Stato.