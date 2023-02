Assalto armato per rapinare l’auto a Ponticelli, strada bloccata col cassonetto al rione Conocal Rapina nella notte a Ponticelli: i criminali hanno bloccato la strada con un cassonetto e hanno assaltato un automobilista per farsi consegnare la vettura.

A cura di Nico Falco

Hanno bloccato la strada con un cassonetto, costringendo il malcapitato di turno a fermarsi e, appena l'uomo ha rallentato, sono sbucati da un'area di parcheggio laterale arma in pugno. Ha le caratteristiche di una imboscata, la rapina andata in scena nella notte appena trascorsa a Ponticelli, periferia est di Napoli. Tutto ripreso in un video, girato da uno degli edifici vicini: nelle immagini si vedono tutte le fasi dell'assalto e la vittima che, sotto la costante minaccia dell'arma, è obbligata a cedere la vettura.

La rapina è avvenuta intorno alle 5 in via Sambuco. Probabilmente il gruppo di rapinatori, almeno in cinque, erano appostati in una stradina parallela, tra le auto parcheggiate. Pronti a balzare fuori dal nascondiglio appena sarebbe arrivata una vettura appetibile. Il cassonetto, che spunta sulla destra dell'inquadratura, è stato spostato appositamente sulla carreggiata: un ostacolo improvviso, che indurrebbe chiunque a fermarsi o almeno a rallentare. Pochi istanti dopo arriva l'automobile. E, come era prevedibile, l'uomo rallenta per cercare di capire cosa stia succedendo.

Non ha nemmeno il tempo di rendersi conto di essere finito in un agguato che è già circondato: il primo rapinatore gli si para davanti tenendo la pistola puntata, uno secondo lo raggiunge sul lato guidatore e altri due cercano di aprire le portiere opposte. Subito dopo arriva anche il quinto. Si vede l'auto che sobbalza e si spegne, è probabilmente il momento in cui la vittima, braccata, stacca il piede dalla frizione. Sempre tenendogli la pistola alla testa i criminali costringono il ragazzo a scendere, si fanno consegnare i soldi, circa settanta euro, e si infilano nell'abitacolo per poi allontanarsi velocemente. La vittima ha sporto denuncia poco dopo, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.