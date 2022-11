Frana a Sorrento, cede il costone: 3 feriti e strada interrotta Tre feriti a Sorrento per una frana in via Nastro Azzurro, non sono in pericolo di vita. La strada temporaneamente chiusa per la messa in sicurezza.

A cura di Nico Falco

Il luogo della frana a Sorrento (Napoli)

Tre persone sono rimaste ferite nella tarda mattinata di oggi, 26 novembre, a seguito del cedimento di parte di un costone a Sorrento, in provincia di Napoli. É successo in via Nastro Azzurro, è stato necessario chiudere temporaneamente la strada per i lavori di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti, alle 12:30, i carabinieri della Compagnia di Sorrento. I tre feriti sono due agenti della Polizia Municipale e un tecnico comunale, che si trovavano in quel tratto di strada al momento del cedimento, impegnati nelle verifiche predisposte a seguito dell'ondata di maltempo che ha investito la Campania nelle scorse ore; le loro condizioni di salute non destano preoccupazione, è stato escluso il pericolo di vita.

Maltempo a Casamicciola, una vittima accertata e 200 sfollati

Proseguono senza sosta, intanto, gli interventi di soccorso sull'isola di Ischia. Sono operativi 70 uomini dei Vigili del Fuoco e una ventina tra mezzi aerei, elicotteri, droni e di movimento terra. Le condizioni meteo avverse rendono più complicati i trasferimenti di altri mezzi sull'isola. Alle 15 la Prefettura di Napoli ha diffuso il bollettino: al momento risulta una vittima accertata mentre gli sfollati sono circa duecento, per i quali è in corso l'allontanamento dal comune di Casamicciola. La vittima è una donna, il cui corpo è stato rinvenuto in piazza Maio, dove è stata travolta dal fango; non sono state ancora rese note le sue generalità.