Foto e segnalazioni al Comune: arrivano le multe per ristoranti, bar e condomini che buttano i rifiuti in strada Sono state 20, in totale, le multe elevate dagli agenti della Polizia Municipale durante i controlli, che hanno riguardato il centro storico di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

È partito il piano del Comune di Napoli per verificare che attività commerciali e privati cittadini gettino i rifiuti in maniera corretta e, con esso, sono arrivate anche le prime multe. Come voluto fortemente dagli assessori all'Ambiente e alla Legalità, Paolo Mancuso e Antonio De Iesu, gli agenti della Polizia Municipale hanno accompagnato gli ispettori ambientali dell'Asia per verificare eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, elevando nel complesso 20 sanzioni.

I controlli hanno riguardato principalmente attività commerciali e privati cittadini del centro storico di Napoli: vigili e personale Asia hanno controllato negozi e condomini in piazza del Gesù, via Benedetto Croce, piazzetta Nilo, calata Trinità Maggiore, piazza San Domenico Maggiore, piazza Dante, via Mezzocannone, piazza Municipio, via Duomo, largo Gerolomini, via Tribunali, via San Biagio dei Librai, via Santa Maria di Costantinopoli, via Depretis, corso Umberto I e altre vie del centro cittadino; controlli anche nella zona collinare, all'Arenella, precisamente in via San Gennaro Antignano e via Conte della Cerra.

In totale, sono stati controllati 25 esercizi commerciali e 5 privati cittadini: le multe elevate, come detto, sono state 20. Inoltre, sono stati multati anche 7 veicoli, poiché parcheggiati in modo da ostruire l'utilizzo di contenitori dell'immondizia e campane della raccolta differenziata.