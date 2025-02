video suggerito

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3.9 ai Campi Flegrei alle ore 15,30. Gente in strada a Fuorigrotta Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ai Campi Flegrei alle ore 15,30. Epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Gente in strada anche a Fuorigrotta. Ancora in corso lo sciame sismico iniziato ieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Napoli oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 15,30. La magnitudo attualmente stimata è di 3.9, secondo i calcoli dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è attualmente stimato ad una profondità di circa 2,5 chilometri e sarebbe avvenuto a mare, nel Golfo di Pozzuoli. A 4 km di distanza dalla cittadina puteolana e a 3 km da Bacoli. La scossa è stata particolarmente energetica ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche nella città di Napoli, dal Vomero al centro storico, fino ai quartieri orientali come Poggioreale e Ponticelli, nonché sull'isola di Procida. La scossa è stata avvertita anche nei comuni del vesuviano, fino alla penisola sorrentina, ed è stata seguita da almeno altre 10 scosse, di magnitudo inferiore. Al Comune di Napoli è stato convocato il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi. Al momento non risultano danni a Napoli, mentre a Bacoli è saltata la rete idrica.

Gente in strada a Pozzuoli e Fuorigrotta, chiamate ai pompieri

A Pozzuoli e nei quartieri napoletani occidentali di Fuorigrotta e Bagnoli, diverse persone spaventate sono scese in strada in preda al panico. Si registrano anche diverse chiamate di allarme al numero 115 dei vigili del fuoco. Al momento non è noto se ci siano stati dei danni: sono in corso le verifiche della Protezione Civile. Il Comune di Pozzuoli è in contatto con l'Osservatorio Vesuviano che sta monitorando la situazione.

Attualmente è in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato attorno alle ore 17,00 di ieri, sabato 15 febbraio 2025, con circa 66 scosse registrate fino alle ore 14,30 di oggi. Finora, la scossa più forte era quella di magnitudo 2.4 registrata ieri. Ma è stata sicuramente superata dal sisma avvenuto alle ore 15,30 di oggi.

In corso sciame sismico ai Campi Flegrei con circa 70 scosse

Al momento la scossa più forte degli ultimi 40 anni è quella di magnitudo 4.4 registrata lunedì 20 maggio 2024, registrata nel corso di uno sciame sismico con circa 170 terremoti, conclusosi poi il giorno successivo. La scossa di magnitudo 4.4 era stata seguita da un terremoto di magnitudo 4.0 il 26 luglio 2024. In precedenza, si erano registrate due scosse, una di magnitudo 4.2 il 27 settembre 2023 e una di magnitudo 4.0 il 2 ottobre 2023, a seguito delle quali sono stati avviati i Decreti per il bradisismo dei Campi Flegrei.