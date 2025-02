Terremoto 3.9 a Napoli, a Bacoli cittadini senz’acqua: saltata la rete idrica

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Cittadini senz'acqua a Bacoli, dopo il terremoto di magnitudo 3.9 registrato alle ore 15,30 di oggi ai Campi Flegrei. Secondo il sindaco del comune flegreo, Josi della Ragione, infatti, sarebbe saltata una parte della rete idrica che rifornisce le utenze private. Il sisma, il più forte registrato quest'anno, è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutta l'area metropolitana di Napoli, dal capoluogo fino ai comuni vesuviani. Molte persone si sono riversate in strada sia a Pozzuoli che a Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura.

Attivati i centri di Protezione Civile: verifiche sulle scuole

A Bacoli si è registrata, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, una piccola avaria ai sottoservizi degli impianti idrici per una perdita. Ma si sta già provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi con la ditta incaricata. Diverse le telefonate arrivate al 115, il numero dei vigili del fuoco, ma al momento non si registrerebbero altri danni.

Il primo cittadino di Bacoli, Josi Della Ragione, ha rassicurato i cittadini, spiegano di aver attivato subito il Centro operativo comunale (Coc) di Protezione Civile. Ma al momento non si registrerebbero altri danni. Sono in corso, ad ogni modo, i sopralluoghi tecnici in tutte le scuole. Sono state avanzate da privati cittadini anche richieste di sopralluogo nelle abitazioni dove potrebbero essersi verificate crepe o lesioni.

La protezione civile dell'isola di Procida è stata allertata dal SORU della Regione Campania. I tecnici stanno eseguendo i controlli sull'isola e non si registrano danni a cose e persone.

A Pozzuoli, il sindaco Gigi Manzoni, ha convocato il COC, il Centro Operativo Comunale a Monterusciello, presso la sede della Protezione Civile: "Alle 15:30 una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 – scrive – Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano. Ho attivato il Centro Operativo Comunale a Monterusciello presso la Protezione Civile. In molti siete in strada. Per eventuali segnalazioni fermate i volontari o contattate la Protezione Civile al numero 081.18894400 o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081.8551891".

A Napoli il sindaco convoca la task force per l'emergenza

A Napoli, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha convocato il CCS, il Centro Coordinamento dei Soccorsi, la task force per l'emergenza di Protezione Civile. Ma al momento non risulterebbero danni in città. Sono comunque in corso le verifiche sulle infrastrutture e sulle scuole.