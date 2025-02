Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico da 22 ore ancora in corso: oltre 100 scosse

Oltre 100 scosse ai Campi Flegrei, lo sciame sismico è in corso dalle ore 17 di ieri e non si è ancora concluso. Di Vito (Osservatorio Vesuviano): “È lo stesso sciame ancora in corso”