video suggerito

Entra in un ristorante con un coltello e tenta di rapinare un cliente al tavolo: 26enne arrestato a Napoli Il 26enne è entrato in un ristorante nel cuore di Napoli e ha tentato di rapinare un cliente, che stava pranzando, minacciandolo con un coltello. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, in un ristorante in via Cesare Rosaroll, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, nel cuore della città: un uomo è entrato nell'attività commerciale armato di coltello. Il malvivente si è avvicinato a un tavolo, dove un uomo stava pranzando e, dietro la minaccia del coltello, gli ha intimato di consegnargli i soldi che aveva con sé; soltanto la resistenza della vittima ha indotto l'uomo a desistere dal suo intento e a darsi alla fuga.

Sul posto, in seguito alla segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli e i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato che, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, hanno avviato le indagini per individuare l'uomo responsabile che poco prima era entrato nel ristorante armato di coltello. Gli agenti, anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a individuare il malvivente poco lontano dall'attività commerciale: si tratta di un uomo di 26 anni, originario del Senegal e irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia anche specifici, che è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata.